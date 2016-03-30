В Макеевке разогнали банду "Сомали", а охранка поймала 10 "укроповских диверсантов"

В оккупированной боевиками ДНР и российскими военными Макеевке Донецкой области расформировываемая база батальона "Сомали" вывозится грузовиками на южное направление.

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, одновременно в Макеевке "МГБ ДНР" начало масштабную операцию по поиску и обезвреживанию (цитата из ориентировки) "замаскированных диверсионных групп" украинских войск (на сегодня по подозрению в участии в этих мифических ДРГ арестовано до 10 местных жителей).

Кроме того, по приказу штаба "1-го АК ДНР", переброска личного состава, техники и вооружений в район Горловки и Ясиноватой, идущая через район Макеевки, должна осуществляться только в обход данного населенного пункта, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, соседний Донецк захлестнула волна паранойи: боевики ловят украинских "диверсантов" и "ликвидаторов" из СБУ, а жителей Горловки пугают угрозой теракта на "Стироле".