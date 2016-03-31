Порошенко призвал гарантов Будапештского меморандума помочь Украине выжить

Президент Украины Петр Порошенко призвал западные государства-гаранты территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму восстановить международное правосудие и помочь Украине в борьбе за выживание и независимое будущее.

Об этом он заявил во время выступления на форуме "Борьба Украины за свободу, который проходит в Вашингтоне, пишет УНИАН.

"Я имею честь быть президентом государства, которое внесло уникальный вклад в ядерную безопасность мира. В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия", — отметил он.

Порошенко напомнил, что на первом Саммите по ядерной безопасности в 2010 году под руководством президента Обамы, Украина отказались от запасов высокообогащенного урана, и придерживается обязательств до сих пор.

"На сегодняшний день Украина сделала один из ключевых вкладов для успеха инициативы Обамы по ядерной безопасности", — заявил президент.

"Что мы получили взамен? Мы получили гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума 1994 года. Звучит хорошо. Но что же оказалось на самом деле? Россия просто откровенно игнорирует его гарантии по отношению к Украине и осуществляет прямую вооруженную агрессию против моей страны", —подчеркнул он.

"Украинские патриоты отдают свои жизни, защищая те же ценности, которые дороги для США и Европы", — добавил Порошенко.

"Мы, украинцы, вправе призвать западных грантов в рамках Меморандума приложить все возможные усилия для восстановления международного правосудия и порядка, чтобы помочь нам в нашей борьбе за выживание и независимое будущее", — заявил президент.

"Я считаю, что это реальный шанс для президента Обамы отметить свой президентский срок урегулированием конфликта в Донбассе", — сказал он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко, который будет находиться с визитом в США с 30 марта до 3 апреля, планирует выступить на этом саммите в пятницу, 1 апреля.

Порошенко встретится со своим американским коллегой Бараком Обамой 30 марта — 2 апреля 2016 года в рамках рабочего визита в США