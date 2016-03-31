Сторонники "русского мира" 49 раз обстреляли позиции украинских воинов

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе сторонники "русского мира" продолжили обстрелы позиций сил АТО, используя одновременно минометы и артиллерию калибра 122 миллиметра, которые запрещены Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, по данным военных, всего враг 49 раз обстрелял наши позиции.

На Донецком направлении боевики 7 раз целились из минометов в направлении Авдеевки. Огонь калибра 120 и 82 мм было направлено против украинских защитников и вблизи Опытного и Песок. Обстреливая украинские позиции, враг осложнял ситуацию, используя одновременно еще и артиллерию калибра 122 миллиметра.

Сторонники "русского мира" применяли минометы против сил АТО и на Мариупольском направлении. А именно в Широкино, Павлополе, Талаковке и Гнутово.

На Луганщине незаконные вооруженные формирования ограничились провокациями украинских воинов из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов крупного калибра в районе Трехизбенки. Несмотря на тактику ведения огня из всех калибров одновременно и повышение интенсивности обстрелов на отдельных участках фронта, позиции сил АТО остались неизменными, говорится в сообщении штаба.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.

Видео: Військове телебачення України