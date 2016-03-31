Ситуация на Донбассе ухудшилась, РФ продолжает поставлять оружие боевикам — глава МИД Британии

Ситуация на оккупированной территории Донбассе в последнее время ухудшилась. Россия не выполняет соглашение о прекращении огня в Украине.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Филип Хэммонд, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы сделали шаг назад за последние несколько месяцев, фиксируется все больше и больше нарушений режима прекращения огня", — сказал Хэммонд.

Международные наблюдатели предупреждают о росте насилия в Восточной Украине, и заявляют, что боевики, поддерживаемые Россией, вернули тяжелое вооружение обратно на линию фронта.

Западные государства также утверждают, что есть спутниковые снимки, видео и другие доказательства того, что Россия поставляет оружие боевикам и, что российские войска участвуют в конфликте, который разразился после аннексии Крыма в 2014 году.

"Мы не должны забывать, что это было вторжение на суверенную территорию Украины. Россия незаконно аннексировала Крым в международном праве. Россия является агрессором в этом конфликте", — сказал Хэммонд.

Напомним, ранее политолог Владимир Цибулько заявил, что мировое сообщество никогда не сможет забыть ту пощечину, которую Россия дала Украине. Ведь, нанося удары по Украине, Россия унизила, в первую очередь, подписантов Будапештского меморандума.