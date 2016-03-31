Украинские воины попали под обстрел боевиков под Зайцево, есть потери: карта зоны АТО

Ситуация на Донбассе остается сложной. Продолжаются круглосуточные боевые действия под Авдеевкой, кроме этого украинские военные попали под обстрел боевиков в районе Зайцево Донецкой области и понесли потери. Резко обострилась ситуация и на Мариупольском направлении.

Об этом заявил спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении боевики дважды нарушили режим тишины у Трехизбенки. Силы АТО сразу же открывали ответный огонь. Также в районе Попасной боевики совершили снайперский обстрел украинских позиций. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 3 вражеских обстрела.

На Донецком направлении боевики активизировались на северо-западной окраине Горловки (участок Зайцево — Новгородское). В частности, здесь активно стреляют вражеские снайперы; боевики ведут огонь одновременно по многим опорным пунктам украинских войск на 15-км отрезке линии фронта.

По информации Мотузяника, в районе Зайцево украинские военные попали под обстрел боевиков, есть потери, пишет 112 Украина.

"Относительно Зайцево, действительно, сегодня примерно с 6:00 до 7:00 утра обстреляли наши позиции, расположенные вблизи Зайцево и Майорска, действительно, во время этого обстрела боевики выпустили около 200 мин по нашим позициям. Сейчас этот обстрел прекратился. Предварительно могу сказать, что силы АТО во время этих преступных действий боевиков понесли некоторые потери, однако эти данные мы будем говорить завтра", — отметил Мотузяник.

Кроме этого, продолжаются круглосуточные боевые действия под Авдеевкой. Наряду с мощными минометными обстрелами, враг снова применил ствольную артиллерию (122-мм гаубицы). Также, по оперативной информации, между Макеевкой и Ясиноватой (8 км от линии фронта) выявлено 4 вражеские 152-мм пушки "Гиацинт".

В штабе напомнили, что противник регулярно использует крупнокалиберную ствольную артиллерию для обстрелов наших позиций под Авдеевкой. Это является грубым нарушением сразу нескольких пунктов Минских договоренностей.

Кроме этого, мощные обстрелы НВФ состоялись в Луганском (из БМП) и Песках (из минометов).

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 32 вражеских обстрела (как в темное, так и в светлое время суток).

На Мариупольском направлении обстановка резко обострилась. Так, вечером на участке фронта Гнутово – Широкино противник открыл мощный огонь из минометов (по нашим позициям было выпущено около 100 мин). Севернее, в Гранитном и Марьинке, стреляли снайперы оккупантов.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 14 обстрелов со стороны НВФ.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 1 – был ранен, говорится в сообщении.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.

видео: 112 Украина