Эксперт объяснил, почему меняются цели Путина в отношении Украины

Президент РФ Владимир Путин пытается навязать Киеву оккупированные российскими военными районы Донбасса, однако его цели по Украине меняются в зависимости от давления цивилизованных стран на хозяина Кремля.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Впечатление такое, что Путин скачет от сценария к сценарию, превратив свою жизнь в цепь незавершенных сценариев. Он свел комплекс конфликтов с миром в своей оригинальной модели. Он создает напряжение, а цивилизованный мир должен это напряжение "распружинивать", тратя ресурсы, а иногда и жизни людей", — рассказал политический эксперт.

"Путин смотрит на своих граждан, как на расходный ресурс — такого не может позволить себе ни один цивилизованный политик, и Путин это хорошо знает, поэтому надеется на то, что сценарии создания напряжения в Европе в 70-х годах прошлого века из-за всевозможных Ильичей Рамиресов Санчесов можно реализовать и сегодня, то есть запугать Европу настолько, что она откажется от Украины, даже больше — отдаст постсоветское пространство Путину ради собственного спокойствия. Но "что-то пошло не так" — путинская среда настолько законсервировалась в своем мировоззрении, не заметив, что мир уже давно живет не в 70-х годах ХХ века, а в "-надцатих" годах ХХI века, и это уже даже не постиндустриальное, а информационное общество. А путинская клика продолжает действовать по сценарию российского царизма XIX века, разве что усовершенствованного КГБистским практиками", — заметил политолог.

"Цели Путина по Украине меняются в зависимости от давления цивилизованных стран на самого Путина. Понятно, что вопрос "Новороссии" уже не стоит, но желание всучить токсическое тело ЛуганДонии в здоровый украинский организм все еще остается его целью на ближайший период. Ведь только этот сценарий способен будет отвлечь внимание Украины от Крыма. Через несколько месяцев мы увидим изменение риторики Путина и по отношению к Крыму. Не исключено, что его пропагандисты в ближайшее время заговорят о каком-то мифическом совместном управлении оккупированным Крымом и Россией, и Украиной одновременно. Финансовых резервов у Путина остается разве что на полгода. Поэтому ждем неожиданностей со стороны Путина по Украине, таких же, каким был якобы неожиданный вывод части российской техники из Сирии", — резюмировал Владимир Цибулько.

Напомним, ранее эксперт рассказал, в чем преуспели российские оккупационные власти: население Крыма по "зачмыренности" опустилось до уровня Донбасса.

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