Советник Порошенко назвал депутатов "сволочами" за провал упрощения закупок для армии

В четверг, 31 марта, Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект №4288 "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны".

Как свидетельствуют результаты голосования на официальном портале парламента, поддержали такое решение лишь 187 парламентариев.

Неудачное голосование прокомментировал советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

"Скажу крайне неполиткорректно и не толерантно, невоспитанно и грубо: сволочи! Законопроект 4288 не внесли даже в повестку дня не хватило голосов. БПП-Солидарность 88 голосов, Народный Фронт 60, Самопомощь 4, РПЛ 13, Батькивщина 4, Видродження 3, Воля народа 5, внефракционные-10, Оппозиционный блок 0. За 187, против 0, воздержались 36, не голосовали 109. Зашибись. Работнички, бл**ь. Народные избраннички", — написал Бирюков.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предусматривает перевод всех закупок Минобороны на базу электронной системы ProZorro, в результате чего сроки закупок сократятся с 60 дней до 14, что позволит оперативно обеспечить потребности военных.

Напомним, ранее сообщалось, что на трибуне Рады нардеп от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко не разобрался как включить микрофон и нецензурно выражался.