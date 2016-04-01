Разрыв дипотношений с Россией: риски и преимущества для Украины

Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам 30 марта принял проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Российской Федераций. Народный депутат от "Народного фронта", член профильного комитета Игорь Гузь настоял на рассмотрении парламентом данного законопроекта. "Логика очень простая: в стране идет война, фактически Россия убивает наших солдат, и мы поддерживаем дипломатические отношения с этой страной, будто ничего не было", — отметил он.

Позже стало известно, что депутат от БПП Владимир Арьев отозвал свой голос за этот документ. А его коллега по фракции и комитету Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в случае разрыва дипотношений Россия немедленно начнет репрессии против украинцев в РФ, и Украина при этом будет неспособна их защитить, а, кроме того, это станет отказом от любых попыток урегулировать ситуацию на Донбассе политико-дипломатическими методами.

Высказался по этому поводу и украинский президент, отметив, что усилия необходимо сосредоточить на выполнении Минских договоренностей, и что он не поддерживает идею разрыва дипотношений с РФ. "Рада не поддержит этот законопроект. Давайте даже не будем это обсуждать", — заявил Петр Порошенко.

В России эту идею депутатов назвали "граничащей с безумием". Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что не хочет пока что даже комментировать такую законодательную инициативу, добавив, что "разные инициативы, которые граничат с безумием, не редкость в Киеве в последнее время".

Эксперты поделились с "Главредом" своей оценкой идеи о разрыве дипотношений с РФ и прогнозом относительно того, будет ли принят соответствующий законопроект Верховной Радой. На этот раз мнения международников разошлись: кто-то считает такой шаг логичным и необходимым, а кто-то видит множество рисков и угроз, которые он за собой способен повлечь. Хотя, как ранее писал "Главред", многие эксперты поддержали идею разрыва дипломатических отношений со страной-агрессором.

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко:

Будет ли проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией передан в сессионный зал для голосования? Насколько я понимаю регламент Верховной Рады, то альтернативы нет, и этот законопроект должен быть передан для голосования. Хотя у меня есть большие сомнения, что он будет принят, учитывая позицию провластных фракций.

Если говорить о сути проекта постановления, то вопрос не в том, нужен ли этот законопроект сегодня, а в том, что разрыв дипломатических отношений в условиях войны или вооруженной агрессии не имеет альтернативы. Это не выбор между "хорошим" и "лучшим", или "плохим" и "хорошим". Это — безальтернативный шаг государства, поскольку вооруженная агрессия против него перечеркивает все условия для дальнейшего существования дипломатических отношений между двумя странами.

Что касается критики данной инициативы некоторыми депутатами от Блока Петра Порошенко, то думаю, что они не столько переживают за украинцев на территории РФ и интересы Украины, сколько за коммерческие и финансовые интересы своих лидеров на территории России. Ведь такой шаг действительно может создать угрозы и риски для финансовых и других активов украинских власть имущих на территории РФ. Все остальное — откровенные манипуляции провластной фракции, которые не соответствуют действительности.

Ведь, во-первых, два года такой политики никак не помогли Блоку Порошенко и Петру Порошенко решить проблемные вопросы с Россией. Дипломатические отношения сохранялись, но это не позволило Украине ни на шаг продвинуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Во-вторых, разрыв дипломатических отношений не значит прекращение вообще каких-либо коммуникаций между государствами. Контакты могут сохраняться, как это происходит и сейчас: они осуществляются через посредников.

Кроме того, разрыв дипломатических отношений не значит разрыва договорных отношений, которые существовали между государствами, а также не препятствует заключению новых договоров между государствами. То есть разрыв дипломатических отношений с Россией не значит никаких правовых препятствий для достижения договоренностей с РФ. Наоборот, в какой-то степени это даже расширяет дипломатическое пространство для маневров Украины. Поскольку разрыв дипотношений (если его рассматривать, как первый шаг к переходу к правовой логике военного положения между Украиной и Россией) поможет в перспективе устранить Россию от принятия решений по Украине в международных организациях, в частности, в Совбезе ООН, ОБСЕ и так далее.

Так что речь идет о полностью оправданном безальтернативном политико-правовом шаге, который должен был осуществить президент Украины, но который до сих пор так не сделан. А сейчас группа депутатов пытается переложить эту инициативу на парламент Украины.

Если говорить о реакции России на данную инициативу, то следует отметить, что там еще два года назад принимались законодательные акты, которые, по сути, являлись объявлением войны. Например, речь идет о разрешении применять вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины. Фактически уже с того момента у Украины были все основания разорвать отношения с РФ. Российская сторона (которая, я думаю, намного лучше, чем украинские должностные лица ориентируется в международном праве и склонна рассуждать с позиции интересов собственной страны) понимает, что разрыв дипотношений между Украиной и Россией уже ничего не изменит в нынешнем положении дел, которое на сегодня существует между странами. Между государствами идет война. А сохранение дипотношений в условиях войны между Украиной и Россией является, по сути, подыгрыванием украинской политической элиты российским методам ведения "гибридной войны" против Украины. Поскольку сохранение дипотношений вводит в заблуждение украинское и российское общество, а также международное сообщество по поводу сути украинско-российских отношений.

Политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил:

Вопрос о разрыве дипломатических отношений может быть вынесен на голосование в сессионном зале, хотя для этого он еще должен быть включен в повестку дня. Вероятность включения его в повестку дня, на мой взгляд, мизерная. Вряд ли это голосование когда-то состоится, а если оно и состоится, то по нему можно прогнозировать негативный результат. Плюс в данном случае решение Верховной Рады тоже может быть только рекомендационным, потому что это выходит за рамки компетенции ВРУ.

Это совершенно типичный политический документ, который не является правовым, поскольку, повторюсь, он не может повлечь за собой никаких юридических последствий, потому что не ВР такие решения принимает. Как рекомендационный документ, это постановление можно принять, но оно безграмотное. В дипломатическом плане оно даже не никчемное — оно тупое.

Дипломатические отношения — это целый ряд международно-правовых взаимосвязей. Это признание одной страны другой страной; это признание неприкосновенности ее границ и суверенитета. Это — наивысший уровень. Следующий уровень дипломатических отношений — это отношения в виде обмена дипломатами, посольствами и послами. Третий уровень дипотношений — отношения на уровне консульств. И еще один уровень — взаимное участие в переговорных процессах и миссиях, где одна страна признает другую страну и поддерживает с ней контакты.

Что хочет разорвать автор законопроекта Оксана Корчинская? Я так понимаю, она имела в виду, что нужно забрать из России украинское посольство и выслать из Украины российское посольство. Разрывая дипломатические отношения, тем более, таким топорным способом, мы открываем для России очень хорошую возможность: этим отменяются любые взаимные обязательства по суверенитету, в итоге, то, что сейчас делается Россией в закрытой форме против Украины, будет делаться открыто.

Отзыв дипломатических представительств... Есть совершенно другой способ продемонстрировать свое нехорошее отношение к другому государству: снижение уровня дипломатического представительства, когда из государства, с которым не хотят иметь серьезных отношений, отзывается посол. Тогда представительство содержит очень ограниченный по количеству корпус дипломатов, где наивысшим представителем является временно поверенный. Украина это уже сделала. Что можно сделать большее? Даже не знаю. Больше после этого — официальное объявление войны.

Просто прекращение дипотношений автоматически значит выведение консульских пунктов. Сложно представить в контексте дела Надежды Савченко, Сенцова и Кольченко, что в России не будет наших представительств. Только они имеют право от имени Украины официально обращаться к государственным органам России по тем или иным вопросам, делать запросы, чего-то требовать.

Нужно понимать, что разрыв дипотношений, в первую очередь, станет ударом по гражданам Украины в РФ. Плюс это автоматически повлечет за собой то, чего хотят некоторые провокаторы, — полную отмену Минских договоренностей. Это даст возможность России сказать, что между Украиной и Россией теперь совершенно иной международно-правовой статус, так что какие могут быть договоренности, переходим на новый этап и начинаем все с нуля. Можно начать все с нуля, но согласны ли мы еще на несколько тысяч жертв? А они будут в таком случае.

Односторонний разрыв дипотношений приравнивается к casus belli, а это — предпосылка для начала войны. Вторая сторона, как правило, использует такой фактор для начала боевых действий.

Этот законопроект, конечно же, принят не будет. На нем просто попиарится несколько человек.

На мой взгляд, нужно предпринимать другие действия, сохраняя дипотношения. Потому что их разрыв будет значить разрыв всей системы отношений, начиная с признания суверенитета, что для нас представляет особую опасность. Россия и так нарушает эту норму — а представьте, что будет, когда будут разорваны дипотношения? Отношение к России нужно демонстрировать другими способами. К примеру, мы пытаемся разорвать дипломатические отношения, хотя у нас до сих пор законодательно закреплено стратегическое партнерство с РФ. Представьте, какой у нас стратегический партнер — который нас атакует, убивает наших людей и разрушает наши города! Также у нас до сих пор нет не то что визового режима с РФ, а мы до сих пор пересекаем границу по внутренним паспортам. Сначала нужно предпринять действия, которые ограничат контакты. В конце концов, нужно запретить торговые отношения с РФ, а дальше уже можно будет говорить о других дипломатических шагах. Но разрыв дипотношений просто недопустим.

Что касается реакции России — РФ должна быть довольна, потому что это будет значить, что в Украине начинается хаос. В России постоянно повторяют, что Украина — это государство, которое не состоялось, государство, где принимаются хаотичные решения. А сейчас они будут на слове хаос настаивать. А то, что этот законопроект так и не будет принят Верховной Радой, не будет включен в повестку дня — об этом потом никто не скажет. Нам, безусловно, нужно ограничивать и понижать уровень дипломатического присутствия в РФ, но не разрывать отношения. Логично было бы ликвидировать экономические представительства, торгово-экономические представительства и т.д. Ведь мы до сих пор имеем колоссальные экономические контакты с РФ. Сначала нужно ликвидировать их, а потом уже браться за посольства. А то это выглядит так, что я ликвидировал РФ, зачеркнув ее на карте или вырезав ее из атласа, который лежит у меня на шкафу.

К тому же, если мы разрываем дипотношения, это значит, что мы больше не признаем РФ как государство, а она не признает нас. Какие в таком случае могут быть переговоры со страной? Никаких. Это будет значить автоматический разрыв любого переговорного процесса. В этом случае никакие дипломатические консультации мы с РФ вести не сможем — мы сможем тогда разговаривать только через посредников.

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов:

Складывается ощущение, что у некоторых людей в Раде отказывают тормоза и напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. К позиции Запада можно относиться критически, но она состоит в том, чтобы сдержать агрессию России и добиться деэскалации конфликта на Донбассе, чтобы вернуть РФ в переговоры, и чтобы эта фаза экспансии в Европе была остановлена. Разрыв дипотношений с Россией переведет российско-украинские отношения и конфликт на Донбассе в непредсказуемую фазу. Это какое-то коллективное помешательство группы депутатов в парламентском комитете…

На мой взгляд, даже позиция ряда экспертов, предлагающих не разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, является разумной. Ведь нарушение этого договора со стороны России в плане непризнания границ является для Украины важным фактором для отстаивания своей правоты и доказательством того, что действия России деструктивны и нарушают международное право.

Если мы сейчас разорвем соглашения, то следующим шагом станет блокирование энергетического транзита в Европу. То есть это разрушение фактически всех моментов, дающих возможность Украине непосредственно влиять на урегулирование конфликта с Россией.

Не знаю, на что рассчитывают авторы законопроекта. Ведь военного поражения России на Донбассе не будет, поскольку Запад не позволит Украине начать наступление, так как не будет способен гарантировать безопасность. То есть никаких положительных результатов это иметь не будет.

Если комитет принял этот законопроект, то, думаю, он все-таки попадет в сессионный зал. Но шансов на то, что произойдет коллективное помешательство всех депутатов, нет. На это не следует рассчитывать.

Думаю, что этот демарш, как точка зрения группы депутатов, не будет иметь максимального деструктивного эффекта. Но не следует забывать о том, что у нас в Москве нет посла. Представьте, что будет в случае, если будет отозвано посольство… Это будет прекращением вообще всех официальных каналов и контактов. Другое дело, что они не особо работают. По сути, это будет значить приближение к признанию состояния войны с Россией.

Опасения, которые высказывают депутаты от БПП, по поводу последствий разрыва дипотношения с Россией совершенно справедливы. Если дипотношения будут разорваны, то все переговоры будет возможно вести только через посредников. Так, например, было в Грузии, когда она разорвала дипломатические отношения с Россией, — тогда все контакты осуществлялись при посредничестве Швейцарии.