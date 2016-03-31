Друзья Украины: в США Порошенко встретился с Байденом, Керри и Нуланд

В переговорах также принимают участи министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
В четверг, 31 марта, президент Украины Петр Порошенко проводит встречу в Вашингтоне с вице-президентом США Джо Байденом, главой Государственного департамента Джоном Керри и помощником госсекретаря Викторией Нуланд.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства на его странице в Twitter.
В переговорах также принимают участи министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. Встреча проходит в Вашингтонском конференц-центре, где в четверг начнет работу Саммит по ядерной безопасности.
"Всегда рад видеть настоящих друзей Украины", ― сказано в сообщении президента.
Завжди дуже радий бачити @JoeBiden та @JohnKerry - справжніх друзів України pic.twitter.com/se4cKZ0cR0— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 марта 2016 г.
#NSS @poroshenko почалася зустріч з Байденом, Керрі, Нуланд pic.twitter.com/3PawebOkVL— Ірина Герасимова (@IrynaGerasymova) 31 марта 2016 г.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко, который будет находиться с визитом в США с 30 марта до 3 апреля.
Фото: @poroshenko.