Друзья Украины: в США Порошенко встретился с Байденом, Керри и Нуланд

В четверг, 31 марта, президент Украины Петр Порошенко проводит встречу в Вашингтоне с вице-президентом США Джо Байденом, главой Государственного департамента Джоном Керри и помощником госсекретаря Викторией Нуланд.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства на его странице в Twitter.

В переговорах также принимают участи министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. Встреча проходит в Вашингтонском конференц-центре, где в четверг начнет работу Саммит по ядерной безопасности.

"Всегда рад видеть настоящих друзей Украины", ― сказано в сообщении президента.









Напомним, Президент Украины Петр Порошенко, который будет находиться с визитом в США с 30 марта до 3 апреля.

Фото: @poroshenko.