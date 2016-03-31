МВФ не будет бросать деньги лопатой в коррумпированное болото Украины ― западные СМИ

Бывший генпрокурор Виктор Шокин был символом глубоко укоренившейся в Украине коррупции, а президент Украины Петр Порошенко является "продуктом старой системы".

Об этом идет речь в редакционной статье американского издания New York Times, сообщает издание "Гордон".

Американское издание отметило, что Шокин не смог привлечь к ответственности ни одного члена свергнутого режима Виктора Януковича или нынешнего правительства, а также блокировал усилия настроенных на реформы депутатов. А изменение в Украине не произойдет, если президент и парламент не начнут судебную реформу и не назначат реальных борцов с коррупцией на руководящие должности.

"Порошенко, похоже, принял постоянную коррупцию как цену, чтобы заплатить за возможность маневра. Но президент, премьер-министр и парламент должны понять, что Международный валютный фонд и страны-доноры, в том числе Соединенные Штаты, не могут продолжать бросать деньги лопатой в коррумпированное болото, если правительство не начнет формирование демократического правления", ― говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что Порошенко не может позволить одному из близких друзей Шокина занять его место и должен немедленно восстановить на должности заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, начав широкую общественную дискуссию о выборе следующего генерального прокурора. В New York Times добавили, что новый генпрокурор должен получить мандат на глубокую реформу, а правительство должно его полностью поддерживать.

Напомним, 29 марта, Верховная Рада отправила генерального прокурора Украины Виктора Шокина в отставку.