В штабе назвали эпицентр боевых действий на Донбассе: боевики 77 раз били по нашим позициям

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики до 77 раз увеличили количество обстрелов украинских военных. Эпицентром боевых действий остается Авдеевка Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Сосредоточив огонь минометов и артиллерии в сторону украинских защитников, враг нанес 30 мощных ударов нагло используя запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение калибра от 82 до 152 мм.

Отмечается, что на Донецком направлении боевики неоднократно обстреливали силы АТО в районах Зайцево, Майорска и шахты Бутовка. Эпицентром боевых действий оставалась Авдеевка.

"Здесь по позициям наших бойцов противник бил 16 раз, используя одновременно ствольную артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие", — подчеркнули в штабе.

Тяжелое вооружение боевики применяли и в отношении местных жителей, в так называемой промышленной зоне. Они делали это с целью ослабить позиции украинских войск и посеять панику среди людей, которые обвиняют украинскую сторону в несоблюдении мирных договоренностей, говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении также отмечена высокая активность боевиков. Они использовали запрещенное оружие в сторону позиций около Водяного, Талаковки, Новотроицкого, Широкиного, Марьинки и Гнутового.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.