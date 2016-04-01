Боевики что-то затевают: к Авдеевке подтягивают танки, а под Волноваху переброшены морпехи РФ

В районах Авдеевки и Ясиноватой Донецкой области боевики усиливают свои подразделения.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В район Красного Партизана (поселок в нескольких километрах к северу от Ясиноватой) перебрасываются части отдельного танкового батальона из Макеевки. А в самой Ясиноватой на территории машиностроительного завода подтверждено сосредоточения двух мотострелковых рот 11-го отдельного мотострелкового полка из Макеевки.

Кроме того, в ближайшее время противник планирует активизировать деятельность на Волновахском направлении. Отмечено переброски в Докучаевск сводного отряда морской пехоты из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Береговых войск Черноморского флота ВС РФ и 61-й отдельной бригады морской пехоты (Спутник, Мурманская область, Россия) Береговых войск Северного флота ВС РФ, рассказали в украинской разведке.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики готовят штурм промзоны Авдеевки, стянули десятки БМП и полтысячи "штыков".