Расходы на оборону и зарплаты военных должны расти каждый год — комбат Тетерук

1 апреля 2016, 15:27

Зарплата лейтенанта на фронте выросла вдвое — до 13700 грн, говорит нардеп.

Андрей Тетерук

Для кадрового обновления армии расходы на оборону и зарплаты военнослужащих должны ежегодно увеличиваться такими темпами, как это два года делает Кабмин Арсения Яценюка.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", полковник Андрей Тетерук, комментируя кампанию Министерства обороны по привлечению молодежи на военную службу по контракту.

"Правительство Яценюка увеличило бюджетные расходы на оборону с порядка 40 млрд гривен в 2014-м году до 113 млрд — в этом. Зарплата лейтенанта на фронте выросла вдвое — до 13700 грн. Но это не вечный подвиг, а темп, который необходимо держать ежегодно в ближайшие годы. По крайней мере, до тех пор, пока у нас идет война, — а значит, и инфляция ", — отметил Тетерук.

Только дальнейший рост зарплат и других оборонных расходов, считает нардеп, позволит полноценно укомплектовать Вооруженные Силы Украины молодыми образованными кадрами.

"Зарплатами солдата-контрактника в 4-12 тыс. гривен Кабмин уже создал мощный материальный стимул для привлечения молодежи на должности десантников, танкистов, матросов. Но это только первый этап необходимого обновления армии. Теперь Воздушным Силам, Генштабу, разведке нужны инженеры и "айтишники" с дипломами Киевского политеха. Ребята, которые смогут обслуживать зенитно-ракетные комплексы, компьютеризированные системы управления и связи; обрабатывать данные спутниковой и радиоэлектронной разведки. А за такими молодыми кадрами охотится бизнес, причем и в странах Евросоюза", — сказал Тетерук.

Потребность в дальнейшем значительном росте оборонных расходов, отметил он, обусловлена ​​не только войной, но и тяжелым недофинансированием армии в довоенные годы.

"Неспециалист скажет: куда уж дальше увеличивать оборонные расходы, если Яценюк уже довел их до 5% от валового внутреннего продукта? Но мы сейчас восстанавливаем Вооруженные Силы, которые 20 лет получали едва 0,25% ВВП. Хищническое сокращения предыдущих лет выгнало в запас тысячи уникальных узкоквалифицированных офицеров и работников оборонки. Некоторых из них еще можно вернуть — достойными зарплатами. Но физически нет тех лейтенантов и капитанов, которых они могли бы обучать в армии эти 20 лет",  — объяснил Тетерук.

Справка: Андрей Тетерук — профессиональный военный, прошел путь от командира взвода в Сухопутных войсках и Внутренних войсках МВД до начальника штаба миротворческой миссии Украины в Косово. Во время АТО вернулся из гражданского бизнеса, создал батальон особого назначения "Миротворец". Полковник полиции.

Председатель подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады. Член Военного Совета "Народного фронта".

фото: nfront.org.ua

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Народный Фронт Тетерук
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