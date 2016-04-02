В штабе АТО подсчитали, сколько раз за сутки боевики нарушили "тишину"

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 65 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы, в частности, использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

"Боевики нанесли огневые удары из минометов калибров 120 и 82 мм по подразделениям Вооруженных Сил Украины", — отметили силовики.

По их данным, по Авдеевке те стреляли шесть раз. "На Донецком направлении враг также атаковал позиции из гранатометов, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов в Песках, Луганском, Новгородском, Опытном, шахте Бутовка", — добавили в штабе.

На Мариупольском преступники из того же оружия неоднократно открывал огонь в сторону Новотроицкого и Марьинки, а на Луганском — в направлении Новозвановки, Богуславского, Степного.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України