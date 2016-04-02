Названа "горячая точка" Мариупольского направления: активно работали снайперы боевиков

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе на Мариупольском направлении самой "горячей точкой" была Марьинка, там активно действовали снайперы боевиков, пишет 112.ua.

Об этом в эфире соответствующего телеканала заявил пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер.

В то же время он уточнил, что в результате боевых действий погибших и раненых среди военнослужащих нашей страны нет.

"За прошлые сутки российские наемники 11 раз обстреляли украинские позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое", — отметил собеседник журналистов.

Кроме того, пресс-офицер сектора "М" сообщил, что орудующие на востоке нашей страны злоумышленник во время атак использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы разных систем.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.