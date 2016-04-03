Боевики снова били по позициям ВСУ из запрещенного вооружения: силовики открывали ответный огонь

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили по позициям сил АТО 25 обстрелов, при этом 7 раз используя запрещенное Минскими договоренностями оружие.



Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении боевики применили против украинской армии минометы. В частности, калибра 120 миллиметров вблизи Водяного и 82 миллиметра по Широкино.

На Донецком направлении минометы были направлены три раза в районе Авдеевки и один раз — Песок.

Кроме этого, огонь из оружия меньших калибров, а именно гранатометов различных систем, пулеметов, зенитных установок и стрелкового оружия враг активно использовал вдоль всей линии разграничения.

"Боевики вели огонь против украинских защитников вблизи Авдеевки, шахты Бутовка, Опытного, Майорска, Новотроицкого, Новозвановки, Гнутово", — отметили в штабе АТО.

Стоит отметить, что за указанный период бойцы Вооруженных Сил Украины 4 раза открывали ответный огонь из стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассебоевики нарушали "режим тишины", "горячими точками" были Зайцево, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

видео: Військове телебачення України