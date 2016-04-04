Шендерович рассказал о самом лучшем подарке Украины для Путина

Для российского президента Владимира Путина нет большего подарка Украины, чем коррупционные сделки здешних олигархов и элит.

Такое мнение высказал Виктор Шендерович в интервью Радио Свобода.

"Свободная и процветающая Украина — это для Путина политическая смерть", — отметил писатель.

По его мнению, главная опасность сегодняшней Украины для Украины, — это, конечно, не Путин и не Россия, а собственная элита.

"Мне кажется, это таким. Мне со стороны это кажется само собой разумеющимся. Путин очень умело использует раскол, слабость и коррупционность элит", — говорит сатирик.

"К сожалению, отмечает писатель, дестабилизация в Украине — это один из приоритетов путинской политики. Денег на образование не будет, и денег на медицину не будет. Но деньги на то, чтобы коррумпировать и разрушать, не давать встать на ноги ... Потому что свободная и процветающая Украина — это для Путина политическая смерть. Это страшный пример по соседству славянского народа, который получил свободу, пуская под откос все эти размышления о том, что у славян "особый путь". Все несчастья Украины — коррупция, нищета, бедность, неудачи украинских реформ — это продукты российской пропаганды.

Но еще раз хочу сказать, что когда начнется распад русский, когда пойдут неуправляемые процессы катастрофические, уверяю Вас…

Украине от этого лучше не будет. Мало никому не покажется. И Европе не покажется мало. Поэтому я предостерег бы от злорадства...", — подытожил Шендерович.

Напомним, ранее политолог Владимир Цибулько объяснил, почему меняются цели Путина в отношении Украины.

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видео: radiosvoboda.org