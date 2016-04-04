Обозреватель объяснил, зачем западные СМИ слили компромат на Путина

3 апреля западные СМИ опубликовали обещанный компромат на российского президента Владимира Путина и его офшорные два миллиарда и в связи с этим нужно понимать две простые вещи.

Такое мнение высказал политический обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, "слитый на Путина компромат не предназначен для российской аудитории, а — для законопослушной западной. Для них это огромные суммы и много лет тюрьмы. Это правовая международная делегитимизация".

"Слитый вчера на Путина компромат — это тысячная часть того, что есть на него на Западе. И вчера было только начало, чтобы показать это. Всю сегодняшнюю неделю мы будем наблюдать продолжение, затем последует пауза и наблюдение за результатами — доходит до него насколько все серьезно или нет? В случае необходимости — новый круг и тд", — пише Пономарь.

Он также напомнил, что на этой неделе в Украине "продолжится коалициада, премьериада и генпрокурориада.

"И США и ЕС ожидают от Украины ускорения реформ, настоящей борьбы с коррупцией и деолигархизации. И рукодство Украины это знает и понимает.

Как никогда ранее прошу помогать нашей Армии. А то за такими цунами пены, какие будут на этой неделе, многие забывают, что на фронте жарко и наши Герои нуждаются в поддержке и внимании каждого украинца", — пишет он.

Эксперт также просит не забывать, что для "России раскачка и свержение власти в Украине остается главной задачей и на это брошены все резервы. Поэтому мы должны быть едины и на стороне Украины", — подытожил Пономарь.

Напомним, 3 апреля один из журналистов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан, который ранее рассказал, как партнер Ротенберга передавал недвижимость "женщинам Путина", анонсировал новое резонансное расследование.