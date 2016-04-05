Российский бизнесмен: Путин организовал масштабную схему государственно-бандитского рэкета

5 апреля 2016, 00:34

Состояние Путина может быть гораздо больше 40 млрд долларов, говорит Слава Рабинович.

Путин с окружением

После того как западные СМИ начали публиковать компромат на Путина, из которого следует, что друзья президента РФ "отмыли" в  панамских офшорах 2 млрд долл., стало понятно, что в России организована преступной схеме государственно-бандитского рэкета.

Об этом российский бизнесмен и экономист, управляющий Diamond Age Capital Advisors Слава Рабиновичпишет на своей странице в Facebook.

"Вчера объявили о том, что нашли один из нескольких "общаков". Я думаю, что таких "общаков" есть примерно 10-20 штук. Нужно копать все прибалтийские банки. Все заграничные дочки ВТБ и Сбербанка. Рубен Варданян, возможно, может знать что-то интересное. Герман Греф — тоже. Андрей Костин — безусловно. Перелопатить все, абсолютно все "private banking desks" российских банков", — предлагает бизнесмен.

"Ролдугин — т.н. "фронтмен", или "фронтовик", на их жаргоне. Другой фронтовик — совершенно очевидно — Ротенберг. Третий — Тимченко. Четвёртый — Ковальчук. Пятый — Абрамович. Шестой — Богданов. Седьмой — Сечин. Восьмой — Миллер. И так далее", — продолжает.

"Каково "состояние Путина"? Возможно, гораздо больше, чем названные когда-то 40 млрд долларов. Но только не до конца понятно, что из этого состояния чётко его, а что принадлежит "общаку", — замечает Рабинович. — И это ещё не говоря о том, кто где и как распоряжается деньгами и золотом КПСС, которые были вывезены и отмыты при помощи FIMACO, в том числе, Примаковым. На 50 млрд долларов тех денег, 1991 года".

По словам экономиста, Путин владеет существенными долями в "Сургутнефтегазе", "Газпроме", "Роснефти", банке "Россия", огромном множестве других российских компаний. Владеет через "фронтовиков", включая тех, кого он перечислил выше, и не только. "А там, где не владеет долями акционерного капитала, владеет частью денежных потоков, которые сцеживаются и крадутся у акционеров в чудовищно масштабной преступной схеме государственно-бандитского рэкета, организованного путинской ОПГ во главе с Путиным", — говорит Рабинович.

Напомним, основываясь на данных "Панамского архива" — подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы Mossack Fonseca, десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, среди которых более 100 влиятельных политиков.

В базе данных фигурируют 12 бывших и действующих глав государств, а также 128 политиков и известных персон. Наиболее важные из них, по данным американского издания Fusion, это близкие к президенту России Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин, президент Украины Петр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана — Кохо, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона — Йен, президент Аргентины Маурисио Макри, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, родственники президента Китая Си Цзинпиня и многие другие.

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Россия Путин бизнесмен общак Слава Рабинович Панамский архив Mossack Fonseca
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