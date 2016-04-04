Под Горловкой двое украинских военных попали в плен: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе самой "горячей точкой" остается Авдеевка Донецкой области. Боевики также провели ряд провокаций под Горловкой, в результате чего 2 украинских военнослужащих попали в плен.

Об этом рассказал на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении противник нарушает режим тишины в районе Станицы Луганской и Трехизбенки.

На Донецком направлении горячей точкой остается Авдеевка, где вчера состоялось 6 вражеских минометных обстрелов. По приблизительным оценкам, по нашим позициям было выпущено не менее 30 мин. Также ряд провокаций оккупантов произошли под Горловкой и в районе Донецкого аэропорта. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 16 обстрелов со стороны НВФ.

Также по информации ГУР МОУ, в районе Опытного пролетел вражеский БПЛА.

На Мариупольском направлении враг 5 раз нарушил режим тишины на различных участках фронта. В частности, в Широкино боевики обстреляли наши позиции из минометов.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 3 — получили ранения.

Также 2 украинских военнослужащих попали в плен около Горловки. Более подробная информация об инциденте будет предоставлена ​​послепроведенияспециальныхмероприятий, которые пока нераскрываются для безопасности наших солдат, говорится в сообщении штаба.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может весной измениться ситуация в зоне боевых действий на Донбассе.