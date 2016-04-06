Путин оказался заложником своего вранья и проиграл войну в Украине — российский писатель

6 апреля 2016, 01:34

Путин не ожидал такого сопротивления украинского народа. Он быстро понял, что войну проигрывает. И проиграл, говорит Войнович.

Владимир Войнович

Российский президент Владимир Путин понимает, что Россия потерпела военное поражение в борьбе за русский мир в восточной Украине. 

Такое мнение высказал известный советский и российский писатель-диссидент Владимир Войнович в интервью Forum.Daily.

"После военного провала в Украине, Россия не может позволить себе воевать с Турцией. Она проиграет эту войну. И Путин сам это понимает. А ему нужны только победы. И при этом легкие. Как в Крыму", — говорит писатель.

По его словам, аннексируя Крым, "Путин хотел прослыть великим полководцем, войти в историю собирателем русских земель, объединителем русского мира. И как заманчиво все начиналось: взял Крым без единого выстрела. Все это выглядело, как чудо, которое даже [Александру] Суворову не удавалось. А потому все посыпалось".

"Путин привык в России к тому, что граждане выказывают преданность его режиму тем, что верят любому вранью, которым их ежедневно пичкают. Им даже специально, как тест на лояльность, преподносят одно вранье монументальнее другого. И, действительно, если человеку, как собаке Павлова, каждый день все время показывать красный цвет и называть его зеленым, а затем показывать зеленый и называть его красным, то в скором времени подопытный человек поверит, что зеленый цвет — это красный, и именно так, а не иначе, будет его воспринимать", — говорит писатель.

По мнению Войновича, у Путина был реальный шанс войти в историю в положительном смысле.

"После сложных и трудных 90-х, когда он пришел к власти, цены на нефть только и делали, что росли как на дрожжах. Они продолжали все больше и больше воровать, но все равно это было дешевле, чем содержать десятки коммунистических партий, движений и террористических организаций по всему миру. И люди, действительно, стали жить лучше. Особенно это было заметно в Москве.

Пиком путинского восхождения была организация, проведение и победа на сочинской Олимпиаде, несмотря на все прогнозы его оппонентов и заверения критиков, что она провалится и потонет в грязи сочинской оттепели. Люди еще не ощущали тогда на себе, сколько было вбухано денег в эту Олимпиаду. Если кто и почувствовал, то это некоторые олигархи, которые заметно обеднели.

И на этом пике популярности он аннексирует Крым. Народ ликует. И, главное, без жертв и войны. И такая эйфория заоблачная. И у людей возникает ощущение, что прямо сейчас они вдруг начнут пользоваться этим Крымом к своему удовольствию, словно все там теперь будет для всех бесплатно.

И потом сразу вдруг все стало сдуваться. По телевизору аналитики, президенты всяких стратегических фондов убеждали народ, что через два часа Киев будет наш. Но этого не случилось и не могло случиться.

Путин не ожидал такого сопротивления украинского народа. Он быстро понял, что войну проигрывает. И проиграл. Сдал и Новороссию, и русский мир вместе с ней. Путин ведь не только Украину имел ввиду, как часть русского мира, но и Беларусь и Казахстан. Но до этого не дошло. Уже в восточной Украине Россия потерпела военное поражение в борьбе за русский мир. Более того, очень скоро стало предельно ясно, что русский мир не спешит в объятия России. Ни в Украине, ни где-то еще", — отмечает Войнович.

Он также еще раз напомнил, что Путину пришлось остановить военную агрессию на Донбассе благодаря героическому сопротивлению всего украинского народа.

"Украинцы оказались гораздо более пассионарным народом, чем россияне. Путин понял, что у него нет даже шансов захватить весь Донбасс, что украинцы будут яростно сопротивляться на каждом отрезке своей земли.

Я думаю, мы на пороге большого разочарования. Возникают вопросы: За что погибло столько людей? Ради какой цели? Похмелье уже наступает.

И, в конце концов, Путин сам оказался заложником этого вранья. Про Новороссию, про русский мир, про киевскую хунту, про "фашистских карателей".

Проще было без войны, без всех этих смертей и разрушений пригласить 25 миллионов русских со всего мира в Россию, чем защищать их за границей. Придумать всякие программы по их размещению и трудоустройству. Они бы растворились в России так, что никто бы и не заметил. Но ведь они не едут. И не поедут. Вот и ответ про русский мир", — подчеркнул Войнович.

Напомним, известный российский политолог Лилия Шевцова опубликовала пять причин, почему Западу нельзя уступать президенту РФ Путину в вопросе Украины. 

фото: forumdaily.com

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