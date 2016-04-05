Дипломат рассказал, почему идея создания "Женевы плюс" по Крыму — авантюра

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко назвал идею создания международного формата "Женева плюс" для деокупации украинского Крыма авантюрой.

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

В то же время аналитик уточнил, что за соответствующей инициативой (была предложена президентом Петром Порошенко — ред.) "пустота".

"Идею ни с кем не обсуждают... Авантюра. Попытка показать, будто "у нас есть инициатива, мы реагируем, чувствуем, в чем есть потребность, чего от нас хочет гражданское общество", — отметил Яременко.

По его словам, "за этим нет ни списка, ни плана, как продвигать такой формат". "Главное, нет ответа на вопрос, а как вы Россию в этот план введете или убедите войти? А зачем вам этот формат без России?", — добавил собеседник журналистов.

Напомним, ранее Богдан Яременко заявил, что блокада оккупированного РФ Крыма — это не путь его возвращения Украине, она является подготовкой к этому процессу. Ознакомиться с его мнением можно здесь.