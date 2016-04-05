СМИ объяснили, почему срываются поставки броневиков "Дозор-Б" украинской армии

5 апреля 2016, 18:15

При проверке готовности партии боевых машин обнаружились новые "сюрпризы".

"Дозор-Б" у Верховной Рады

Над многострадальной тактической боевой машиной "Дозор-Б" снова нависли тяжелые тучи, а ее поставка в Вооруженные силы Украины срывается.

Так случилось потому, что в корпусах двух бронетранспортеров были обнаружены трещины, сообщает "Апостроф".

Еще в декабре 2015-го "Дозор-Б" прошел государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение. Первая партия из 10 машин должна была поступить в войска до конца марта 2016 года, однако теперь этого не произойдет. Это уже не первый случай, когда поставки "Дозоров" в войска срываются, пишет издание.

В феврале 2015-го в госконцерне "Укроборонпром" заявили, что в течение года 50 "Дозоров" будут поставлены армии, но обещания не были выполнены.

В ноябре 2015-го министр обороны Степан Полторак лично испытал "Дозор-Б", сообщив, что до конца того же года в армию поступят 10 бронеавтомобилей. Но к апрелю 2016 года в армию не поступило ни одной машины.

28 ноября 2015 года замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский заявил в интервью, что государственные испытания выявили 49 недостатков. После этого было подписано совместное решение между Минобороны и "Укробонпромом" о принятии машины на вооружение после устранения обнаруженных проблем.

Уже 2 декабря 2015 года директор "Харьковского конструкторного бюро по машиностроению" Яков Мормило пообещал, что выявленные недостатки будут устранены к концу января 2016-го.

6 декабря 2015 года "Укроборонпром" заявил, что "Дозор-Б" прошёл госиспытания и рекомендован к принятию на вооружение ВСУ, а 15 декабря 2015 года — уже о том, что Минобороны заключило контракт с Львовским бронетанковым заводом на производство бронемашин армии.

Изначально для изготовления доработанных машин отводился срок до конца января 2016 года, потом, правда, эту дату перенесли на 31 марта.

Однако, как стало известно изданию, при проверке готовности этой партии обнаружились новые сюрпризы — в корпусах двух бронетранспортеров на днищах появились сквозные трещины длиной около 40-50 см в районе двигателя, при этом машины, на которых были обнаружены трещины, прошли чуть более 400 и 100 км.

Трещина в корпусе "Дозора"

Минобороны настаивает на создании комиссии для выявления причин возникновения трещин на корпусе бронемашины, с проведением анализа качества бронестали и проверки расчетов прочности и жесткости конструкций деталей всего корпуса. Ведь нужно точно знать, нет ли риска "растрескивания" всей установочной партии "Дозоров". Каким будет решение "Укроборонпрома", станет известно в ближайшее время.

Но уже совершенно очевидно, что изготовление и поставка в войска тактической боевой колесной машины "Дозор-Б" снова откладывается.

Напомним, в октябре 2015-го во время ходовых испытаний на одном из полигонов "Дозор-Б" утопили в болоте.

Справка. Бронеавтомобиль должен выдерживать попадание бронебойных пуль с расстояния в 30 м и обломков 150-мм осколочно-фугасного снаряда. "Дозор-Б" развивает максимальную скорость до 100 км/ч по шоссе и оснащен боевым модулем, включающим 12,7-мм пулемет с телевизионной и тепловизионной камерой, а также лазерный дальномер.

фото: apostrophe.com.ua

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