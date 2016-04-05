Адмирал рассказал, чем Украина может ответить "флотилии" ДНР

Адмирал запаса ВМС Украины, экс-первый замначальника Генштаба ВСУ Игорь Кабаненко заявил, что наша страна может ответить "флотилии", которую создают главари ДНР, стратегией силового сдерживания и гибкого реагирования.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

В то же время эксперт уточнил, что соответствующая инициатива противника свидетельствует о развертывании борьбы за морскую среду.

"Скорее всего,… (она — ред.) будет становиться все более интенсивной… РФ имеет в этом регионе огромные военно-морские мощности", — отметил адмирал.

По его мнению, с учетом контекста "гибридной войны" эффективным способом противодействия врагу может быть стратегия силового сдерживания и гибкого реагирования. "Для ее реализации нам надо понимать, что море — это не стена", — добавил аналитик.

Кабаненко объяснил, что оно является дорогой, в том числе и для поставок различного рода угроз, единственный способ защиты от которых — военно-морской потенциал Украины. "Его надо создавать", — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что на востоке украинского государства под руководством кадровых военнослужащих России создана 40-тысячная "армия" террористов.