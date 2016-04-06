Боевики 76 раз били по позициям ВСУ: силовики выстояли, лишая врага надежды на успех

Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной и имеет тенденцию к обострению. За минувшие сутки боевики осуществили 76 обстрелов против 61 обстрела, который были зафиксированы сутками ранее.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

По данным штаба, враг 23 раза применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

"Сложнее всего было держать оборону силам АТО на Донецком направлении. Несмотря на массированные огневые удары из тяжелого вооружения, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, украинские воины выстояли. Открывая огонь в ответ, они метко и эффективно били, отсекая врага и лишая его наименьшей надежды на успех", — сообщила пресс-служба.

В Авдеевке, незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по бойцам ВСУ. Также из запрещенных видов оружия были обстреляны позиции сил АТО в районах Луганское, Зайцево, Опытное и Пески.

На Мариупольском направлении боевики проявляли активность возле Широкино, Водяного, Лебединского и Красногоровки, где по украинским позициям было выпущено 35 мин.

Несмотря на огромные усилия противника, наши защитники контролируют ситуацию и всегда на шаг впереди него, говорится в сообщении штаба.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может весной измениться ситуация в зоне боевых действий на Донбассе.

видео: Військове телебачення України