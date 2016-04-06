Путин "посоветовал", как разрешить конфликт на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что для разрешения возникшего на востоке Украины конфликта необходимо выполнить Минские соглашения.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве с главой Австрии Хайнцем Фишером, пишет УНИАН.

В то же время австрийский политик подчеркнул, что заметный вклад в урегулирование ситуации на Донбассе должна внести ОБСЕ.

"В очередной раз подчеркну: для разрешения кризиса в этой стране необходимо последовательное и полное выполнение Минских соглашений от 12 февраля 15-го года", — отметил Путин.

Напомним, власти РФ утверждают, что на востоке Украины идут боевые действия между ВСУ и боевиками ДНР и ЛНР, к которому их страна не имеет никакого отношения, однако, на самом деле, отправляют туда своих военных и помогают террористам.