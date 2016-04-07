Адмирал объяснил, что помешало Украине быстро закончить войну на Донбассе

Украинскому руководству не удалось быстро закончить вооруженный конфликт на востоке страны, поскольку оно не смогло адекватно отреагировать на возникновение "гибридных" угроз.

Об этом адмирал запаса ВМС Украины, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Кабаненко рассказал на чате в "Главреде".

"Основными оперативно-тактическими характеристиками этой войны являются скорость, маневр и подготовленная среда. То есть угрозы в рамках этого противоборства активизируются очень быстро и эффективно влияют, особенно на начальной стадии", — рассказал военный эксперт.

"Именно поэтому важна начальная стадия активации "гибридных" угроз и адекватная реакция на них с целью локализации, нейтрализации и ликвидации", — говорит бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

"Говоря простым языком, нет быстрой реакции — нет успеха. Отсутствие быстрой и адекватной реакции в начале конфликта в Крыму и на Донбассе дало возможность развиться кризису. В этой плоскости нам надо еще извлечь много уроков", — резюмировал Игорь Кабаненко.

Напомним, ранее адмирал рассказал, по силам ли украинской армии освободить Донбасс, подчеркнув, что это комплексная задача, и роль и место ВСУ в ней носит лишь точечный и выборочный характер.

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