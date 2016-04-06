Экс-нардеп Лозинский вышел на свободу

Бывший народный депутат Украины Виктор Лозинский вышел на свободу.

Об этом идет речь в материале ТСН.

Отмечается, что экс-нардеп, которого семь лет назад осудили за убийство жителя Кировоградщины Валерия Олийныка, получил условно-досрочное освобождение.

Ходатайство о его освобождении было подано в начале года. Суд первой инстанции принял решение в его пользу, но прокуроры подали апелляцию.

Сегодня судьи заслушали свидетелей — руководителя колонии, его заместителя и руководителя медицинской части. Все они заверили, что осужденный все годы отбывания в колонии вел себя хорошо, работал, поэтому просили отпустить его на волю. Прокуроры возражали против этого. Но суд стал на сторону экс-нардепа.

Люди на улице, которых организованно привезли для поддержки Лозинского в суде, отреагировали скандированием: "Поздравляем!".

Отмечается, что возле колонии в Борисполе Лозинского ждала элитная иномарка. Освобожденный мужчина сел в автомобиль и уехал вместе с людьми, которые его встречали.

Ранее "Главред" писал, что изначально за жестокое убийство Олийныка Лозинский был приговорен к 15 годам заключения. Апелляционный суд уменьшил этот срок до 14 лет.

Позже Высший спецсуд переквалифицировал обвинение Лозинскомусо статьи "Умышленное убийство" на "Причинение тяжких телесных увечий", уменьшив таким образом ему срок заключения до 10 лет.

В ферале 2016 года суд отпустил Лозинского из колонии по "закону Савченко".