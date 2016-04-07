В Нидерландах уточнили данные экзит-пола по референдуму, украинцев просят потерпеть

7 апреля 2016, 07:23

Против ратификации Соглашения об ассоциации проголосовали 61,1%.

Голосование на референдуме в Нидерландах.

Сегодня, 7 апреля, в Нидерландах уточнили предварительные данные по референдуму относительно Соглашения об ассоциации Украина — ЕС. Окончательные результаты референдума будут известны только через неделю.

Сообщается, что явка на референдуме, с учетом последнего периода голосования, составила 32,1%, против ратификации Соглашения проголосовали 61,1%, принявших участие в референдуме избирателей, за — 38,1%, пишет ТСН.

Как свидетельствуют обновленные результаты экзит-полла, проведенного исследовательской компанией "Ipsos" по заказу телеканала "NOS", 0,8% проголосовавших не отдали свой голос ни за один из вариантов.

Между тем Европейская правда отмечает, что в случае, если такая явка будет подтверждена официально, это будет означать разгромный для Украины результат референдума.

Руководитель МИД Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Соглашение об ассоциации является важным документом об экономическом сотрудничестве, от которой выигрывают обе стороны. По его словам, Ассоциация между Украиной и ЕС откроет возможность работать на реформы и экономическое процветание.

Кундерс, комментируя результаты референдума, попросил украинцев проявить терпение.

"Нам требуется время для встреч в правительстве, с парламентом и, конечно, с нашими украинскими друзьями. Я также хочу сказать всем украинцам, что это не становится помехой дружбе между украинцами и голландцами. И я хочу попросить терпения. Действительно, большинство скептически относится к Соглашению об ассоциации. И мы будем на это реагировать. И я надеюсь, что украинцы это поймут", — сказал Кундерс.

По его словам, произошло то, чего опасались в нидерландском правительстве, и это означает, что ратификация Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС не может состояться так, будто ничего не произошло.

"Я понимаю, что украинцы хотят ясности. У нас состоялось голосование. И результат отрицательный, несмотря на явку. Сейчас еще рано говорить, надо немного подождать, действительно ли более 30% голландцев проголосовали. Но это политический факт, что большинство проголосовали против. Поэтому нам надо расследовать, что за этим стоит. Нам нужно серьезно подойти к этому вопросу. Это означает, что ратификация не может продолжаться так, словно ничего не произошло. Но мы не одни, мы будем работать с нашими европейскими партнерами, с Украиной", — сказал Кундерс.

Во вторник, 12 апреля, после объявления официальных результатов, о своей позиции заявит голландское правительство. Ведь референдум не имеет прямого действия, он носит лишь консультативный характер.

Напомним, ранее глава МИД Нидерландов Берт Кундерс отмечал, что правительство страны будет вынужден принять во внимание результаты референдума об отношении к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Если же голландцы проголосуют против пакта в поддержку ассоциации Украина — ЕС, то официальная позиция Нидерландов кардинально изменится.

В Евросоюзе все страны ратифицировали Ассоциацию Украина-ЕС.

Видео: ТСН

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