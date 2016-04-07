Итоги референдума в Нидерландах не являются преградой на пути Украины в Европу — Порошенко

Референдум в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС был направлен против единства Европы и европейских ценностей.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на своей странице в соцсети.

"Настоящая цель организаторов референдума — это не Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, это атака на единство Европы, атака на распространение европейских ценностей. Об этом в том числе свидетельствует та дискуссия, которая была развернута накануне референдума", — отметил Порошенко.

Референдум в Нідерландах має виключно консультативний характер. Стратегічно він не є перешкодою на шляху України до Європи#УкраїнаЦеЄвропа — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 квітня 2016 р.

В своем Тwitter Порошенко написал, что стратегически референдум не является препятствием на пути Украины к Европе.

Он также поблагодарил всех голландцев, которые голосовали "за" соглашение об ассоциации и тех, кто проводил популяризацию Украины в Нидерландах.

Напомним, по данным экзит-пола явка на референдуме, с учетом последнего периода голосования, составила 32,1%, против ратификации Соглашения проголосовали 61,1%, принявших участие в референдуме избирателей, за — 38,1%.

Напомним, ранее глава МИД Нидерландов Берт Кундерс отмечал, что правительство страны будет вынужден принять во внимание результаты референдума об отношении к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Если же голландцы проголосуют против пакта в поддержку ассоциации Украина — ЕС, то официальная позиция Нидерландов кардинально изменится.

В Евросоюзе все страны ратифицировали Ассоциацию Украина-ЕС.

Видео: Петр Порошенко