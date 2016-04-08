ФСБ выяснила, как главари ДНР разворовывали российские деньги — разведка

Главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко и лидер банды "Восток" псевдореспублики Александр Ходаковский фактически разворовывали российские деньги, занимаясь хищением поставляемого из РФ на Донбасс топлива.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что преступную схему в начале марта разоблачили органы военный прокуратуры и ФСБ России.

"Подтверждены очередные факты непосредственного участия "руководства" ДНР в хищении той части бюджета РФ, которая выделяется на продолжение вооруженной агрессии против Украины и содержание временно оккупированных территорий Донбасса", — отметили разведчики.

Также российские силовики узнали о краже значительного объема топлива из эшелонов, которые регулярно прибывают из России в Иловайск, а также доказали непосредственную причастность к этому преступлению Захарченко и Ходаковского.

"Указанные воры реализовали украденное через незаконно присвоенные АЗС, им генпрокуратура РФ направила предписания с требованием вернуть в российский бюджет сумму стоимости похищенного топлива", — добавили в Минобороны.

По его данным, "отказ Захарченко признать свою вину и попытки переложить всю ответственность на Ходаковского стала той последней каплей, которая заставила последнего заявить о намерении обнародовать данные насчет причастности главаря ДНР к тяжким преступлениям".

Напомним, ранее народный депутат, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что "руководству" террористической ДНР из Москвы пришел циркуляр с категорическим требованием урезать дотационную базу выплат.