Украина должна усиливать обороноспособность и вступить в НАТО — Тетерук

Для защиты своего суверенитета Украина должна усиливать свою обороноспособность и стать членом Североатлантического альянса, а не надеяться на бумажные международные организации по урегулированию конфликтов.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", полковник Андрей Тетерук, комментируя заявление генсека НАТО о российской военной угрозе и защите Альянса от нее.

"На третий год войны можем подытожить: что работает и что не работает для реальной защиты суверенитета Украины. Мы почти с нуля создали боеспособную армию, которая остановила агрессора и перемолола десятки российских батальонов. Правительство резко увеличило оборонные расходы, к 113 млрд гривен — и армия получила десятки тысяч единиц дополнительной техники", — сказал он.

"А что реально сделали ОБСЕ, ООН, Совет Европы, — организации по безопасности и урегулирования конфликтов, в которые входят Украина и РФ. Как эти конторы реально ограничили боевые действия российской армии? Никак. Бумажки, бесконечные разговоры о глубокой обеспокоенности и политическое урегулирование. Поэтому, нужно делать то, что работает: в дальнейшем усиливать обороноспособность Украины, закупать технику и набирать людей в Вооруженные Силы — на достойные, ежегодно увеличиваемые зарплаты", — заявил Тетерук.

Вторым ключевым элементом защиты суверенитета Украины он считает скорейшее вступление в НАТО.

"Украина должна интегрироваться в единую истинную международную организацию по безопасности — НАТО. Мы видим четкую разницу в реагировании на российскую угрозу НАТО и бумажными структурами: ОБСЕ, ООН, Совет Европы и др. НАТО сразу, уже в 2014 году, честно охарактеризовало действия Москвы как глобального агрессию, — и немедленно начало усиление обороны стран блока, граничащие с Россией ", — отметил нардеп.

"В Балтии, Польше, Румынии уже размещены тысячи дополнительных солдат, сотни единиц боевой техники, дополнительные авиаподразделения (в том числе стратегического значения — например, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AVACS). Решается вопрос об увеличенном военно-морском соединении НАТО на Черном море. Это реальные оборонные приготовления, а не демагогия о мире ", — сказал Тетерук.

Приготовление НАТО к обороне от России является системной реакцией блока, а не ситуативным политическим согласием правительств, отметил он.

"Для усиления обороны восточных стран-членов блока НАТО было нужно давление правительств этих стран. Так, некоторые "старые" члены НАТО сопротивляются этому процессу — но он идет, потому что действуют принципы и механизмы реальной коллективной безопасности. И действовали всегда! НАТО не дало разгореться конфликту Греции и Турции; совместно побороло сомалийских пиратов; успешно сдерживает Россию от нападения на Турцию из Сирии. Это работает. И это сработает для Украины — новой, действительно независимой европейской Украины с новой боеспособной армией", — заявил Тетерук.

Справка: Андрей Тетерук — профессиональный военный, прошел путь от командира взвода в Сухопутных Войсках и Внутренних войсках МВД до начальника штаба миротворческой миссии Украины в Косово. Во время АТО вернулся из бизнеса, создал батальон особого назначения "Миротворец". Полковник полиции.

Председатель подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады. Член Военного Совета "Народного фронта".