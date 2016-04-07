Соглашение об ассоциации с Евросоюзом: Меркель и Олланд поддержали Украину

Несмотря на результаты референдума в Нидерландах, на пути к выполнению Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, Украина получит поддержку Германии и Франции.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Нидерланды будут искать выход совместно с европейскими институциями, как поступить с дальнейшим внедрением Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Мы, конечно, всячески заинтересованы, чтобы путь Украины к ЕС, и прежде всего к определенным стандартам, которые согласованы в договоре об ассоциации, был непрерывным", — сказала Меркель журналистам после совместной франко-германской встречи.

В свою очередь президента Франции Франсуа Олланд по итогам этой встречи сообщил, что Франция и Германия продолжат поддерживать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

"Что касается Европы, она будет реализовывать то, что сможет в плане ассоциации", - сообщил Олланд. — "Что касается Франции и Германии, мы будем продолжать поддерживать Украину и применять соглашение об ассоциации в наших странах", — добавил он.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что итоги референдума в Нидерландахне является препятствием на пути Украины в Европу. При этом он напомнил, что голосование голландцев имеет "исключительно консультативный характер".

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отмтеил, что голландцы не могут продолжить ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС при условии, когда значительное большинство граждан страны проголосовали против документа.

Как известно, по данным экзит-пола явка на референдуме, с учетом последнего периода голосования, составила 32,1%, против ратификации Соглашения проголосовали 61,1%, принявших участие в референдуме избирателей, за — 38,1%.

В Евросоюзе все страны ратифицировали Ассоциацию Украина-ЕС.

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