Ад под Авдеевкой: орки пошли на второй штурм промзоны и несут огромные потери — соцсети

В ночь на пятницу, 8 апреля, около полуночи боевики ДНР и российские военные пошли во вторую атаку на позиции сил АТО под Авдеевкой Донецкой области.

Об этом боец одного из добровольческих батальонов, участвующих в АТО, Igor Greg пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, у сил АТО есть раненые, в то время как боевики несут тяжелейшие потери от огня украинских снайперов и пулеметчиков.

Боец назвал происходящее под Авдеевкой "АДОМ", в котором наша артиллерия постоянно бьет по позициям боевиков и уже уничтожен танк противника.

Пошла вторая волна, в одном из секторов только снайпера положили около 10 орков, пулеметчики их тела вообще не считают, подбит как минимум один танк, наша арта работает. Опубліковано Alex N Alex Noyt 7 квітня 2016 р.

Напомним, на штурм Авдеевки брошены кадровые военные РФ — спецназ и ДШБ. После нескольких часов артподготовки пошла первая волна. Из радиоперехвата известно, что россиянам поставлена задача захватить не только промзону, но и всю Авдеевку, установить контроль над коксохимом. В бой были брошены несколько БТГ, усиленных несколькими десятками танков. Первую атаку наши силовики отразили.