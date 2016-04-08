В штабе АТО рассказали, как боевики Донбасса нарушали "тишину"

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 70 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы, в частности, использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

"На Донецком направлении "тишина" нарушена у Авдеевки, Луганского, Песков, Опытного, Невельского, Верхнеторецкого, Артемово, Каменки, Светлодарска и Богуславского", — отметили военнослужащие.

Там злоумышленники открывали огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм в сочетании с гранатометами, пулеметами и стрелковым оружием. "На Мариупольском направлении враг также открывал огонь из САУ в направлении Новотроицкого", — добавили в штабе.

По его данным, в Луганской области наемники атаковали наших бойцов из гранатометов различных систем в районе Трехизбенки, а в Станице Луганской использовали стрелковое оружие.

"За сутки силы АТО 19 раз открывали огонь, при этом применяя исключительно оружие малого калибра", — подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України