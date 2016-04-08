Эксперт рассказал, что может стать катастрофической ошибкой Путина

Существует только 50-процентная вероятность того, что президент Владимир Путин вернет в Украину летчицу Надежду Савченко, незаконно приговоренную российским судом к 22-м годам заключения якобы за убийство двоих российских журналистов.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал на чате в "Главреде".

"Путин хотел получить за Савченко американских в "узников — Бута и Ярошенко. Однако американцы сказали, что они здесь ни при чем, и что это вопрос Минских соглашений и украинско-российских отношений. Если Савченко умрет в российской тюрьме, это будет катастрофической политической ошибкой Путина, поэтому они будут пытаться искусственно ее кормить, чтобы не допустить сакральной смерти", — выразил мнение политический эксперт.

"По всему видно, что окончательное решение по Савченко в Москве еще не приняли. Возможность обмена зависит сугубо от субъективных факторов. При этом Киев вряд ли признает приговор Савченко правомочным, поскольку поставит под сомнение не только имидж Савченко, но и репутацию Украины и украинскую версию событий на Донбассе", — подчеркнул Сергей Толстов.

Напомним, в марте российские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что Савченко могла бы быть обменена на группу россиян, в том числе отбывающих наказание в США наркодилера Константина Ярошенко и Виктора Бута, которого американские СМИ прозвали "торговцем смертью" и "оружейным бароном".