Премьер Нидерландов заверил Порошенко в поддержке безвизового режима для Украины

В пятницу, 8 апреля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте по инициативе нидерландской стороны.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Рютте проинформировал о том, что он расстроен результатами референдума, который состоялся в Нидерландах в среду, 6 апреля.

Лидеры обсудили следующие шаги для вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Это историческое соглашение в полной мере отвечает стратегическим интересам Украины и Европейского Союза, включая Нидерланды", — подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил преданности Украины имплементации Соглашения об ассоциации, включая положение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов заверил в поддержке его государством предоставления безвизового режима для украинцев, подчеркивается в сообщении.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в комментарии "Главреду", что референдум показал: политика России, направленная на раскол Европы, работает.