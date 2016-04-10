В ближайшие дни в деле Савченко ожидаются "хорошие новости" — адвокат

В ближайшие дни ожидаются "хорошие новости" о дальнейшей судьбе украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко, которая приговорена судом Российской Федерации к 22 годам заключения.

Об этом сообщил адвокат украинки Илья Новиков в эфире одного из телеканалов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть информация, которую я не вправе раскрывать, но она также сводится к тому, что хорошие новости могут поступить в один из ближайших дней. Мы надеемся, что это будет рано, а не поздно", — заявил Новиков.

По его информации, Савченко не отправят в ближайшие дни по этапу. "Все-таки переговоры идут между Москвой и Киевом, и скажу осторожно, что они скорее движутся в правильную сторону, хотя и медленнее, чем нам хотелось бы. И на следующей неделе мы ждем каких-то принципиальных новостей. Я думаю, что все понимают, и в России в том числе, что попытка этапировать Надежду в текущей ситуации и в ее теперешнем состоянии будет фактически означать попытку срыва таких переговоров. Этого, я думаю, никто не хочет", — отметил адвокат.

Новиков напомнил, что Савченко голодает третьи сутки и у нее уже наблюдаются признаки обезвоживания. "Сухая очень кожа и начинают белеть слизистые оболочки, десна, язык", — рассказал адвокат.

Он также сообщил, что "начальник колонии предупредил ее, что скоро ее начнут кормить насильно". По словам И.Новикова, его подзащитная намерена помешать насильственному кормлению. "У нее на это свои планы, она считает, что сможет этому помешать", — добавил Новиков.

Напомним, в конце марта Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы, решение уже вступило в силу. Позже летчица возобновила сухую голодовку.