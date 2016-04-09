У Порошенко рассказали о боях в ключевых точках на линии соприкосновения: карта зоны АТО

На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 5 военных получили ранения.

Об этом сегодня на традиционном ежедневном брифинге рассказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

В сообщении отмечается, что 4 военных были ранены вблизи Авдеевки, еще один — в районе донецкого аэропорта.

На Луганском направлении противник вчера боевой активности проявлял, сказано в сообщении.

На Донецком направлении эпицентром боевых действий и в дальнейшем остается Авдеевка. Почти половина всех вражеских обстрелов украинских позиций на Донецком направлении приходится на промзону этого города. Туда за минувшие сутки упало более полусотни минометных снарядов боевиков. К вечеру активными были вражеские снайперы. А около полуночи враг атаковал местные украинские позиции из 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". В результате одного из таких артобстрелов со стороны оккупантов в Авдеевке погибла пожилая женщина, и было повреждено 2 дома. Наши военные с целью защиты собственных жизней, а также жизней мирных жителей и в дальнейшем вынуждены открывать ответный огонь, отметил Лысенко.

По информации, неспокойной остается обстановка и на других рубежах обороны. На Светлодарской дуге состоялись обстрелы НВФ с использованием бронетехники. Враг продолжает минометные обстрелы в пригородах Горловки и вблизи донецкого аэропорта. Перед заходом солнца по украинским позициям вблизи Песок работал вражеский снайпер.

На Мариупольском направлении НВФ осуществили артиллерийский обстрел южнее Павлопольского водохранилища, выпустив по украинским позициям более 10 снарядов. Также провокации врага состоялись на других участках фронта — в Широкино, Гнутово и Новотроицком. Активными были вражеские снайперы вблизи Марьинки. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 15 обстрелов наших позиций, абсолютное большинство которых — прицельные, добавил Лысенко.

Напомним, ранее сообщалось, что под Авдеевкой за неделю враг выпустил по силам АТО более 580 снарядов и мин.