Адвокат обвинил Кремль в попытке внушить, что никакой сухой голодовки Савченко нет

Власти России пытаются внушить, что незаконно осужденная украинская летчица и нардеп Надежда Савченко не держит сухую голодовку.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал ее адвокат Марк Фейгин.

В то же время юрист уточнил, что они изображают готовность идти на уступки по обмену нашей соотечественницы, хотя публично не раз говорили обратное.

"Кремль пытается внушить, что никакой сухой голодовки Савченко нет. Мол, это "диета", манипуляции общественным мнением и т.д.", — отметил Фейгин.

Несмотря на то, что Савченко отпустят, параметры договора ещё будут согласовываться. И "развод" публики для Кремля важная часть этой сделки. — Mark Feygin (@mark_feygin) 10 квітня 2016 р.

Напомним, в конце марта Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы, решение уже вступило в силу. Позже летчица возобновила сухую голодовку.