Политолог рассказал, почему Путин не оставит Донбасс в покое

Президент РФ Владимир Путин еще долго будет использовать Донбасс как фактор давления на Украину, даже несмотря на санкции Запада.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал на чате в "Главреде".

"Пока оснований (что Путин может отступиться от Донбасса) нет. Россия более или менее выдерживает последствия санкций. Гораздо больше влияет падение цен на нефть, чем западные санкции", — подчеркнул политический эксперт.

"В политическом и финансовом плане Украина становится слабее, поэтому, с точки зрения Путина и его окружения, нет смысла идти на уступки в Донбассе, и, наоборот, по моему мнению, Путин будет использовать Донбасс как фактор давления на Украину в течение значительного времени", — поделился мнением политолог.

"Даже если представить, что ситуация на Донбассе будет наконец-то урегулирована, и санкции, связанные с Донбассом, будут ослаблены или отменены, западные санкции в отношении Крыма останутся. Однако они мало влияют на политику и экономику России, а затрагивают в основном положение Крыма и состояние экономических отношений в Крыму", — резюмировал Сергей Толстов.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Путин провел над Украиной огромный политический эксперимент.