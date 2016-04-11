Штаб АТО обвинил кремлевских наемников: за сутки десятки раз нарушили "тишину"

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе "кремлевские наемники" (боевики) 64 раза нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны террористы поддерживают высокую интенсивность ведения огня.

"На подконтрольной ВСУ территории зафиксировано 16 обстрелов из минометов: враг нанес удары по подразделениям в районах Троицкого, Луганского, Талаковки, Широкино, Майорска и Новоселовки", — отметили военнослужащие.

По их данным, это же оружие преступники применили в промышленной зоне Авдеевки, а укрепления наших войск в районе Бердянского они атаковали из ствольной артиллерии.

"Используя разное оружие и снайперов, кремлевские наемники непрерывно вели огонь по опорным пунктам в районах Опытного, Марьинки, Станицы Луганской, Павлополя, Зайцево, Новотроицкого, Песков, Новгородского и Верхнеторецкого", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України