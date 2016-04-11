Боевики ждут "пасхального наступления" сил АТО и строят секретный КП под Торезом

В донецкой и луганской "народных республиках" одновременно начали распространяться слухи о якобы готовящемся масштабном "Пасхальном наступлении ВСУ".

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, "наступление" будет проведено под давлением США, чтобы "испортить" населению оккупированных районов "светлый праздник православной Пасхи".

В то же время в районе Тореза боевики под контролем российских "кураторов" и при участии специалистов из РФ заканчивают оборудование нового командного пункта. Работы ведутся в условиях строгой секретности. По предварительным данным, оборудующийся КП будет играть роль центрального командного пункта "1-го АК ДНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, двумя неделями ранее более ДНР и ЛНР уже запускали слухи о якобы готовящемся наступлении на силы АТО на Донбассе.