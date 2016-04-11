Новояз от оккупантов: обстрел промзоны Авдеевки называют "учебными стрельбами"

После того, как СМИ начали регулярно предавать огласке факты умышленного нарушения российскими оккупационными войсками Минских договоренностей, командование "1-го армейского корпуса" ВС РФ старается избегать использования в боевых документах формулировок, которые могут быть использованы как свидетельство военных преступлений.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Установлено, что по непосредственному указанию командующего 1 АК генерал-майора ВС РФ Валерия Асапова, поставки боеприпасов для нужд 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка), которые активно участвовали в штурмах и обстрелах промзоны Авдеевки, оформляется как проведение учебных стрельб.

По данным украинской разведки, с этой целью подготовлен фиктивный план проведения занятий по "огневой подготовке" на апрель с расчетом количества боеприпасов, которое в десятки раз превышает соответствующие нормативы.

Напомним, только под Авдеевкой за неделю боевики выпустили по силам АТО почти 600 снарядов и мин.