"Народный фронт" предложил Раде решить все кадровые вопросы уже во вторник

Фракция "Народный фронт" предлагает на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 12 апреля, проголосовать все кадровые вопросы.

Об этом заявил председатель фракции Максим Бурбак на согласительном совете.

"Народный фронт" предлагает во вторник проголосовать все кадровые решения. Это касается и восстановления коалиции, голосования за нового премьера и состав Кабинета министров, и, подчеркиваю, неотложного внесения представления на нового генерального прокурора", — сказал Бурбак.

"Во вторник мы должны решить все кадровые вопросы. С новым Кабмином, новой программой действий и новым генеральным прокурором. Иначе можем улететь в никуда именно в день космонавтики", — подчеркнул глава фракции.