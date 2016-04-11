Куда уходит Яценюк и что будет дальше?

11 апреля 2016, 17:37

Яценюк сможет показать преемнику в Кабмине, насколько несладко живется правительству "камикадзе".

Арсений Яценюк

После почти двухмесячного сопротивления Яценюк заявил о готовности подать в отставку с поста премьера. Первый шаг на пути к выходу из политического кризиса сделан, но пока никто не рискнет прогнозировать, когда и какой будет развязка.

Как и большинство украинских премьеров, Арсений Яценюк уходит в образе жертвы политических интриг, которой не давали развернуться в полную силу. В своем обращении он подчеркнул искусственный характер разразившегося политического кризиса и показательное стремление политиков заменить одного человека. В отличие от ряда своих предшественников на премьерском посту Яценюк не обещал вернуться. Он пообещал остаться, но в ином качестве. И эта новая роль может помочь ему избавиться от груза негатива, который он приобрел за годы премьерства.

Яценюк заявил, что его фракция "Народный фронт" остается в коалиции, а сам он намерен расширить круг своих задач. Среди них — новое избирательное законодательство, судебная и конституционная реформа, международная поддержка страны. В перечисленном нет экономических вопросов, на которых традиционно сложно заработать рейтинговые баллы. Главный "фронтмен" будет восстанавливать свой имидж на популистских темах и готовиться к следующим выборам. Отсутствие высокого должностного статуса или депутатского мандата, открывающего доступ к парламентской трибуне, для этого не помеха. Доказано Ющенко, Тимошенко, Януковичем. Да и "оффшорный скандал", пошатнувший позиции президента, видимо, Яценюка вдохновляет — как оказалось, для украинцев есть более чувствительные вещи, чем высокие тарифы и низкие зарплаты.

Как лидер "Народного фронта" — политической силы с практически нулевым рейтингом, но внушительной фракцией в парламенте — Арсений Петрович получит возможность в ежедневном режиме демонстрировать своему преемнику в Кабмине, насколько несладко живется "камикадзе". А на правах дважды премьера будет регулярно давать публичные советы новичку, напоминая о достижениях своего кабинета. Да и о подконтрольности Кабмина парламенту будет говорить громко и часто. Кроме того, "фронтовой" спикер Андрей Парубий может оказаться не таким настойчивым в протягивании через сессионный зал необходимых правительству инициатив. Не исключено, что практика переголосования законопроектов десятки раз до получения положительного результата, введенная Гройсманом, будет забыта, по крайней мере, на время.

Точку в деле об отставке премьера должна поставить Верховная Рада. Голосование состоится уже во вторник, 12 апреля, и вряд ли на этот раз будут "случайные" сбои. Даже если премьерский "Народный фронт" и не продемонстрирует полную поддержку решения своего лидера, оппозиционеры со стажем и вновь присоединившиеся к их лагерю дружно проголосуют. Полная мобилизация сил новой коалиции понадобится за назначение премьером Владимира Гройсмана. Попытки восстановить коалицию "Европейская Украина" хотя бы в составе трех участников провалились из-за нацеленности младших партнеров на досрочные выборы. Последней о намерении перейти в оппозицию заявила Юлия Тимошенко. Поэтому новая коалиция будет создана по наихудшему рецепту — на двоих. Фракции БПП и "Народного фронта" за счет привлечения в свои ряды "бесхозных" депутатских душ дотянут суммарную численность до заветных 226 и объявят о рождении нового союза.

Недееспособность коалиции с минимальной численностью уже была доказана на практике в 2007 году союзом "Батьківщини" и НУ-НС. Поэтому у новой коалиции на двоих, скорее всего, будут "ассоциативные" члены, стабильно подключающиеся при голосовании. Возможно, даже избрание премьера не обойдется без их помощи. Ожидать эффективной работы парламента в такой ситуации не приходится, формирование нового большинства и правительства — не разрешит политический кризис, а лишь на время снимет остроту симптомов.

Стоит отметить еще один нюанс. Хотя коалицию создадут две фракции, о паритетности представительства их выдвиженцев в правительстве речь не идет. Яценюку удастся сохранить в своих креслах верных соратников Арсена Авакова и Павла Петренко, но "фронтовые" кадры в Кабмине Гройсмана будут в меньшинстве. Ответственность за работу нового парламента целиком ляжет на президентскую партию и ее премьера со всеми вытекающими негативными последствиями для политической репутации.

У нового премьера и правительства практически не будет времени на раскачку, даже стандартных ста дней. На Банковой не питают иллюзий на этот счет. Да и Гройсман, очевидно, тоже. Поэтому ковать железо новый премьер вынужден будет пока горячо, читай — есть голоса, и оперативно попытается заручиться утвержденной парламентом программой действий правительства, что позволит ему гарантированно оставаться в премьерском кресле год. Скорее всего, программа будет похожа на второй номер журнала "Мурзилка", поскольку на подготовку серьезного документа нет времени. Но без нее новая волна правительственного кризиса накроет политический олимп уже осенью.

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Рада Кабмин авторская статья Яценюк отставка Гройсман Наталия Гейчук голосование премьер
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