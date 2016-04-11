Москва никогда не скрывала, что на Донбассе воюют россияне — Лавров

Лавров отметил, что не стоит увязывать книгу Немцова о событиях в Украине с его убийством.
Москва никогда не скрывала присутствие российских граждан в рядах боевиков на Донбассе.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
"Мы никогда не скрывали, что российские граждане есть на востоке Украины", — сказал министр.
По его мнению, увязывать книгу убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова "Война Путина" о событиях в Украине с его гибелью не стоит.
"Намеки на то, что книжка Немцова "Война Путина" каким-то образом связана с убийством этого российского политика, с этой трагедией, они останутся на совести тех, кто такие параллели проводит", — сказал он.
Напомним, ранее в МИД РФ считали "общением" поддержку российскими офицерами боевиков на Донбассе.