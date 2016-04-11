Москва никогда не скрывала, что на Донбассе воюют россияне — Лавров

Москва никогда не скрывала присутствие российских граждан в рядах боевиков на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

"Мы никогда не скрывали, что российские граждане есть на востоке Украины", — сказал министр.

По его мнению, увязывать книгу убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова "Война Путина" о событиях в Украине с его гибелью не стоит.

"Намеки на то, что книжка Немцова "Война Путина" каким-то образом связана с убийством этого российского политика, с этой трагедией, они останутся на совести тех, кто такие параллели проводит", — сказал он.

Напомним, ранее в МИД РФ считали "общением" поддержку российскими офицерами боевиков на Донбассе.