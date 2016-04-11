"Народный фронт" проследит, чтобы мечта Путина о "нормализации" отношений с Украиной не сбылась

Арсений Яценюк на посту премьер-министра запомнился как настоящий патриот Украины, поэтому радостная реакция Кремля по поводу его отставки не вызывает удивления.

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Остап Семерак, комментируя заявление пресс-секретаря Путина.

"Народный фронт" будет давать достойный отпор любым попыткам отступления от тех реформ, которые благодаря правительству Арсения Яценюка позволили нашей стране избавиться от зависимости от России", — сказал он.

"Мы понимаем, что в Кремле рады отставке Арсения Яценюка. Однако мы должны разочаровать Путина: нормализации отношений с ненормальным кремлевским режимом не может быть в принципе. Украина никогда не сойдет с пути в Европу, по которому два года ее вело правительство Яценюка", — подчеркнул нардеп.

По его словам, отставка премьера не означает, что новый премьер Владимир Гройсман и новые министры русифицируют курс государства.

"До момента выполнения Россией Минских договоренностей, в частности, прекращения вооруженной и гибридной агрессии против Украины, никаких шагов по смягчению санкций, введенных против Кремля, не будет. А "Народный фронт" проконтролирует, чтобы у нас случайно не повторились вещи вроде соглашения об энергопоставках в "крымский федеральный округ" или были отменены запреты на российские пропагандистские кинофильмы", — заверил Семерак.

Он также напомнил, что при руководстве Яценюка Украина восстановила боевую готовность Вооруженных Сил, в частности, было увеличено и обеспечено полноценное финансирование украинской армии.

Кроме того, были введены санкции против Российской Федерации, закрыто наше воздушное пространство для транзита российских авиакомпаний, запрещена торговля с оккупационными режимами на Донбассе и в Крыму, начато правовое преследование страны-агрессора в международных судах.

"Украина впервые стала энергетически независимой: мы прошли зиму без поставок газа от российского "Газпрома". В то же время поставки газа из Европы возросли в 2,5 раза, а из России — сократилось на 53%. Кроме того, цена российского газа уменьшилась вдвое. Ввиду государственной позиции правительства на мировом уровне бесславно умерли российские газовые проекты по поставкам углеводородов в обход Украины", — резюмировал представитель" Народного фронта ".