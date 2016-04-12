Порошенко с фракцией обсуждает новый состав Кабмина

В Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с фракцией "Блок Петра Порошенко".

Как сообщил источник во фракции, на встрече обсуждают будущий состав Кабинета министров, пишет УНИАН.

Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Ирина Геращенко может стать первым вице-спикером Верховной Рады Украины. Решение было принято на заседании фракции БПП, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

В случае назначения Владимира Гройсмана премьер-министром, спикером парламента станет Андрей Парубий, а первым-вице-спикером Ирина Геращенко — Mustafa Nayyem (@mefimus) 12 квітня 2016 р.

Напомним, сегодня, 12 апреля, в Украине может появиться новый премьер-министр.

У стен Рады дежурит полиция и Национальная гвардия. Один рубеж Нацгвардии стоит у стен парламента, другой — в парке. Также возле Рады стоят машины Нацгвардии, карета скорой помощи и пожарная машина.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера.