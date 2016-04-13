Российские врачи не нашли причин для госпитализации голодающей Савченко

Российские врачи провели обследование украинской летчицы Надежды Савченко, которую незаконно суд приговорил к 22 годам лишения свободы, и решили, что она не нуждается в экстренной госпитализации, несмотря на сухую голодовку, и может оставаться под стражей.

Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН, пишет Интерфакс.

"По результатам проведенного осмотра и клинико-инструментальных исследований врачебный консилиум оценил состояние здоровья Надежды Савченко как удовлетворительное, в экстренной госпитализации она не нуждается", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Савченко остается под наблюдением врачей-специалистов и продолжает получать необходимую поддерживающую терапию.

Накануне адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин заявил, что его подзащитная в пятницу будет госпитализирована, хотя она своего согласия пока не дала.

Между тем, еще один адвокат летчицы Николай Полозов заявил, что медики предупредили Савченко об угрозе внезапной смерти — кровь превратилась в "смолу".